Tudo sobre a chegada de Marcos Mion na Globo

Marcos Mion deixou a Record TV após ter seu contrato rescindido em janeiro deste ano. E Mion mal sabia que ótimas oportunidades estavam por vir!

De acordo com Fefito, do Splash, os motivos da saída do apresentador foram "os muitos desgastes com a direção do programa no ano passado. O apresentador mostrou insatisfação pública e chegou a chorar ao vivo depois de erros de apuração em provas e regras quebradas".

Ele chegou à emissora em 2006 e seu último trabalho foi o comando de A Fazenda 12. Já em abril deste ano, Mion anunciou que havia sido contratado pela Netflix.

No entanto, tudo mudou quando Faustão saiu de vez da Globo, deixando um espaço até então vago aos domingos. Meses depois, a emissora bateu o martelo e anunciou que Luciano Huck ficaria na apresentação do Domingão.

Muitas apostas foram feitas para ver quem ganharia os sábados globais... Até que na semana passada, Marcos Mion foi confirmado na programação do canal de TV.