Beth Szafir e Patricia Fonseca falam sobre transplante de coração no podcast Gerações

Após Beth questionar se não havia uma forma de evitar o transplante com algum tratamento, a convidada esclareceu: "A gente tentou, a vida toda. Eu nasci com problema no coração. Eu brinco que era o 'pacotão', porque eu nasci com 'buraquinhos no coração', que é a comunicação interatrial intraventricular, meu coração era aumentado, eu tinha problemas nas válvulas", contou.

"Quando eu nasci falaram para meus pais, 'Ela não vai passar de um ano'. Mas a energia que eu sinto hoje, eu nunca senti. A saúde que eu tenho hoje, eu não conhecia. Vivia a vida inteira cansada e eu nunca reclamei. Era o que eu tinha pra viver e estava bem com aquilo".