Gui Napolitano se manifesta após separação de Gabi Martins e Tierry

O namoro de Gabi Martins e Tierry chegou ao fim! E após o término conturbado entre Gabi e Tierry, muitos internautas apontaram Gui Napolitano como pivô da separação.

De acordo com Leo Dias, do Metrópoles, o relacionamento da ex-BBB com o cantor estava "em crise há algum tempo" e, após uma briga na madrugada de terça-feira, 10, eles colocaram um ponto final no romance.

O dono do hit Rita, por sua vez, já até apagou as fotos com a cantora das redes sociais. Os dois namoraram por cerca de sete meses.