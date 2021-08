Fãs reagem à confirmação de Justin Bieber e Demi Lovato no Rock in Rio 2022

Justin Bieber e Demi Lovato foram as primeiras atrações confirmadas do Rock in Rio 2022. E os fãs de Justin e Demi, que precisou cancelar a turnê no Brasil após sofrer overdose em 2018, foram à loucura com a confirmação dos organizadores do festival.

O anúncio foi feito na noite de terça-feira, 10, através das redes sociais e muitos admiradores celebraram na Internet. Enquanto a dona do hit Sorry Not Sorry se apresentará no dia 4 de setembro, o marido de Hailey Bieber será a atração principal do mesmo dia.

O Rock in Rio 2022 está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do ano que vem, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.