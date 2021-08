Recomendado para você : Anitta e ex-amiga, Lary Bottino, trocam farpas nas redes sociais

Anitta voltou a movimentar as redes sociais após rebater um comentário de sua ex-amiga, Lary Bottino, nesta terça-feira, 10. Anitta não gostou de uma declaração de Lary, com quem chegou a viajar para a Europa, e falou do fim da amizade.

A troca de farpas iniciou quando a influenciadora respondeu a uma pergunta no Instagram sobre o que ela achava da nova amizade da cantora com Lucas Guedez e Rafael Uccman.

"Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova", escreveu.