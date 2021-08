Todos os detalhes da Barbie em homenagem à biomédica Jaqueline Goes

A biomédica Jaqueline Goes, responsável por mapear os primeiros genomas do coronavírus no Brasil, foi celebrada com uma homenagem bem especial. Em linha dedicada às cientistas, Jaqueline se tornou uma boneca Barbie!

Chamado de "Mulheres Inspiradoras", o projeto da Mattel destaca todo o trabalho e dedicação daquelas que estão na linha de frente no combate à pandemia.

Além da musa brasileira de 31 anos, cinco mulheres consideradas heroínas da pandemia, também ganharam uma boneca para chamar de sua. São elas, Amy O'Sullivan, Audrey Cruz, Chika Stacy Oriuwa, Kirby White e Sarah Gilbert, que liderou a criação da vacina Oxford-AstraZeneca.