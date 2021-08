Tal mãe, tal filha: os looks gêmeos de Kylie Jenner e Stormi Webster

Existem bilhões de motivos para celebrar o aniversário de 24 anos de Kylie Jenner, mas nosso favorito é, sem dúvidas, o fato de ela ser uma supermãe! Desde fevereiro de 2018, Kylie tem provado ser a melhor amiga de sua filha de três anos, Stormi Webster.

E a caçula de Keeping Up With the Kardashians já está preparando a primogênita para, no futuro, assumir os seus negócios, como a Kylie Cosmetics.

"Obrigada, Deus, por enviar esta pequena alma para mim", disse a estrela, no aniversário da filha deste ano. "Assistir você experimentar tudo pela primeira vez tem sido a melhor parte dos últimos anos, mas por outro lado, estou animada para vê-la crescer e se tornar a garota especial que sei que você será e todas as coisas incríveis que sei que você vai fazer".