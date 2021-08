Luciano Szafir descobre o que pesquisam sobre ele no Google

Luciano Szafir abriu o jogo sobre as dúvidas que possuem todos os seus fãs! Em vídeo para o E! Online Brasil, Luciano respondeu às perguntas que mais fazem sobre ele no Google.

O astro de Os Szafirs, reality show do Canal E!, revelou, primeiramente, que não tem problema em revelar a idade, já que a primeira busca é "Luciano Szafir idade".

"Eu não tenho problema com idade, gente... Eu tenho 52 anos, faço 53 no dia 31 de dezembro. Eu nasci no dia 31 de dezembro de 1968. Já faz tempo!", mandou ele.