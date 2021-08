Khloé Kardashian revela como enxaqueca dificulta seu trabalho e relação com filha

Vivien Killilea/Getty Images for Abyss By Abby

Khloé Kardashian é muito maravilhosa, mas ainda assim sofre de enxaquecas! Na segunda-feira, 9, Khloé, que falou em criar a filha sendo uma mãe branca, desabafou em seu Twitter sobre as enxaquecas constantes que tem sofrido desde que estava na sexta série.

"Gostaria que as pessoas entendessem como as enxaquecas podem ser debilitantes", escreveu a musa de Keeping Up With the Kardashians para os seus mais de 29 milhões de seguidores.

"Fico tão frustrada quando as pessoas me dizem para seguir em frente e que é apenas uma forte dor de cabeça. Se elas soubessem!! Essa sensação é torturante e indescritível. Não posso acreditar que saí de casa sem meu remédio para enxaqueca".

Em meio a tuítes de apoio de seus fãs, a mãe de 37 anos esclareceu mais tarde que se sentiu "totalmente bem" depois de tomar a medicação.

"Eu não poderia estar no telefone se ainda estivesse com enxaqueca", observou ela. "Eu estava simplesmente desabafando porque tive que adiar uma reunião devido à minha enxaqueca. Quando me desculpei e expliquei por que não pude comparecer antes, todos meio que reviraram os olhos".