Os cliques mais incríveis das Olimpíadas de Tóquio 2021

As Olimpíadas de Tóquio acabaram, mas as comemorações estão só começando!

Nas últimas semanas, o mundo se uniu para assistir os melhores atletas competirem pelas medalhas de ouro, prata e bronze. E muitos fãs continuam a falar dos momentos inspiradores da competição.

Como exemplo, temos a skatista Rayssa Leal, de 13 anos, que se tornou a atleta mais jovem a ganhar medalha olímpica dentre todas as modalidades e gêneros do Brasil, e Rebeca Andrade, a ginasta que deu um show com o hit "Baile de Favela" e também levou medalha para casa!

Mas apesar do Brasil ter arrasado, muitos outros países também brilharam no evento. Sky Brown, a snowboarder britânica, também levou uma medalha para casa com apenas 13 anos. Cada país tem sua Rayssa!