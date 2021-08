Luan Santana revela encontros secretos com Juliette: "Gente boa"

Outro momento que surpreendeu os fãs foi quando o artista disse ser uma pessoa insegura.

"Depois que fiquei famoso, ninguém mais me manda a real, ninguém próximo a mim me critica. Sempre fui muito inseguro, de achar que minhas músicas não eram boas. Além disso, aqui no Brasil, você precisa ter um hype na sua vida pessoal também para isso refletir na sua música", explicou Luan.