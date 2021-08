Cliclista que participou das Olimpíadas do Rio morre aos 24 anos

Olivia, que nasceu em Christchurch, Nova Zelândia, tornou-se uma grande competidora em seu esporte ainda jovem. Em 2015, ela ganhou a medalha de prata no sprint por equipe e a medalha de bronze no contra-relógio no Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Júnior, no Cazaquistão. Olivia então passou a competir nos Jogos Rio 2016 nas provas de sprint, sprint por equipe e keirin. Ela ficou em 23º e 9º nos dois primeiros eventos e sofreu queda no terceiro. Em 2017, Olivia foi a campeã nacional do keirin. Ela também competiu nos Jogos da Commonwealth de 2018 na Gold Coast, mas não competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio.