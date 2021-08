Recomendado para você : Kim Kardashian diz que não vê semelhança entre seu "gêmeo" Saint e Kanye West

Kim Kardashian fez uma pergunta que não quer calar no Twitter. Saint West se parece mais com ela ou com o pai Kanye West?

Segundo a fã da estrela, Myleeza Kardash, o filho de 5 anos de Kim é a cara de Kanye. "Tipo, gêmeos!!!"

No entanto, Kim não concorda com isso. "Sério? As pessoas dizem isso o tempo todo! Por que eu acho que ele é meu gêmeo???"