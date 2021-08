Samantha Schmütz revela "liberdade de chorar" em gravações sem Paulo Gustavo

Samantha Schmütz abriu o coração ao falar sobre a ausência de Paulo Gustavo no retorno das gravações de Vai Que Cola. Em entrevista à Marcela Paes, da coluna de Sonia Racy, do Estadão, Samantha refletiu sobre o humorístico que estreou com Paulo há oito anos.

"É muito louco, é muito triste e é muito estranho voltar a gravar porque esse programa foi feito pra ele. Tem foto dele no cenário... Dá uma mistura de sentimentos muito grande, porque estamos felizes de voltar a estar em cena, mas tem essa tristeza. No ‘Vai Que Cola' nós temos muita liberdade também, até de chorar se for o momento", disse a atriz.

A estrela, que ganhou cerca de 600 mil seguidores após se manifestar durante a pandemia, revelou seu método para se desligar e entrar no personagem.

"O método é a disciplina mesmo. Tive ótimos professores que me ensinaram que para fazer arte você passou da porta, entrou na sala de aula, os seus problemas têm que acabar. Só tem problema se você morreu, se você não veio. Não tenho essa nem de chegar atrasada. Eu sou muito séria, exigente na profissão. Tenho que ter respeito com a arte e com o público".