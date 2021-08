Os detalhes sobre o dia na praia de Jennifer Lopez e Ben Affleck com Matt Damon

De acordo com a fonte, o par mostrou muito amor e afeto e não conseguia parar de sorrir um para o outro. E no verdadeiro estilo J.Lo, ela parecia facilmente elegante com uma saída de rapai branca fluida e maiô na mesma cor.

A musa arrematou seu look com um cinto bege na cintura e grandes brincos de argola. Já o ator manteve as coisas casuais com uma camiseta azul, calças preta e tênis. Matt optou pelo mesmo estilo que seu amigo, usando uma camiseta branca e shorts cinza.