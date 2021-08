Internauta revela suposto climão entre Fiuk e Tatá Werneck em gravação

Tatá Werneck, que mudou visual para campanha, já iniciou as gravações da nova temporada do Lady Night, seu programa no Multishow. No entanto, um convidado em especial teria feito Tatá passar por um momento climão.

Em comentário no Twitter, um internauta que esteve na plateia no dia de filmagens com Fiuk, disse que a apresentadora e o cantor não se entenderam durante a conversa.

"Spoiler: Eu participei da plateia do Lady Night com Fiuk e foi horrível. Ele tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tatá cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele", escreveu o @The_matheusf.