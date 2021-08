Sammy Lee diz não ter motivos para comemorar aniversário: "Estou triste"

Por fim, a influenciadora disse que faria o possível para celebrar mais um ano de vida.

"Ela ia querer que eu estivesse feliz, que eu me arrumasse, ela amava quando eu me arrumava, que eu me sentia bem. Ela amava quando eu me divertia, quando eu tava com a gente que eu me sentia bem, que eu dançava, que eu brincava, porque eu sempre fui muito assim. Por isso, estou me esforçando muito para ficar bem hoje. Hoje é como se fosse um dia pra ela, tô vivendo pra ela, porque ela merece, sabe?", finalizou.