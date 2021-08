Rayssa Leal é a atleta mais mencionada no Twitter durante Olimpíadas

Rayssa Leal, que levou a medalha de prata nas Olimpíadas 2020, conquistou a todos dentro e fora da pistas. E Rayssa bombou tanto na web que foi a atleta mais comentada do Twitter, durante os Jogos Ollímpicos de Tóquio.

A Fadinha superou até mesmo a estrela da ginástica artística, a americana Simone Biles, durante os dias 23 de julho e 8 de agosto.

No top 5 estão atrás de Rayssa e Simone, a indiana Neeraj Chopra, do atletismo; a coreana Kim Yeon-Koung, do vôlei; e a indonésia Greysa Polii, do badminton.