Lucy Hale pede desculpas à irmã após decidir remover tatuagem especial

Em julho do ano seguinte, Lucy compartilhou no Instagram a foto dela e de Maggie com as novas tattoos, "eu te amo", que também eram homenagens à avó. "Nada diz mais que uma ligação entre irmãs do que tatuar permanentemente seu corpo", legendou ela, na época.

"Depois de anos querendo que nossas avós escrevessem, nós conseguimos! Nossa vovó era nossa pessoa favorita e agora ela é ainda mais uma parte de nós".