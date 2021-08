Kim Kardashian aparece coberta dos pés à cabeça em show do novo álbum de Kanye West

Já quanto ao evento do décimo álbum de Kanye, o rapper fez um show com as canções inéditas para mais de 40 mil fãs no estádio, incluindo sua família. Ele está morando dentro do local há duas semanas enquanto termina os últimos detalhes do álbum.

No evento, que foi em colaboração com o designer da Balenciaga, Demna Gvasalia, Kanye também usou um look inteiro preto que combinava com o de Kim.