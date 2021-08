Kendall Jenner celebra vitória olímpica do namorado, Devin Booker

Kendall Jenner está apoiando o namorado!

A modelo celebrou a vitória no basquete de Devin Booker durante as Olimpíadas de Tóquio de 2021, nesse sábado, 6 de agosto, ao jogar contra a França. Através de um post no Instagram Story, Kendall compartilhou uma foto de Devin enquanto jogava, com um emoji de medalha de ouro. O atleta de 24 anos fez dois pontos durante o jogo, que terminou com 87 contra 82.

Vale dizer que ele não é o único integrante da família que já levou uma medalha olímpica para casa. Caitlyn Jenner competiu nas Olímpiadas de Montreal de 1976 e também ganhou uma medalha de ouro.

O story de Kendall foi publicado duas semanas após a modelo torcer pelo amado nas finais da NBA, nos EUA. Uma testemunha ocular disse ao E! News: "Kendall estava muito envolvida no jogo. Ela levantava e comemorava sempre que Devin fazia pontos. Era muito fofo!".