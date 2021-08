Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com Covid-19

"O casal foi diagnosticado com a Covid. Estão no Albert Einstein em quarentena para recuperação. O Sr. Tarcísio teve que ser intubado, mas a Dona Glória esta com leves sintomas", disse a equipe do casal para a Quem.

Os dois astros são casados desde 1962 e são pais de Tarcísio Filho, que nasceu em 1964. Melhoras ao casal!