Por dentro da relação "saudável" de Kim Kardashian e Kanye West na criação dos filhos

A fonte explica que Kim acha importante continuar a apoiar o máximo possível seu ex em nome de seus filhos. "Kim quer que as crianças continuem conectadas a Kanye e fará isso acontecer", disse a fonte. "É muito importante para ela que ela tenha uma relação saudável de co-parentalidade com Kanye e que as crianças tenham um relacionamento forte com os pais", acrescentando: "É uma grande prioridade para Kim e ela está fazendo tudo o que pode".