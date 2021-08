Recomendado para você : Jake Gyllenhaal sobre banho: "Cada vez menos necessário"

O banho se tornou mais uma vez pauta entre os famosos. Após Ashton Kutcher e Mila Kunis revelarem os hábitos de sua família, Jake Gyllenhaal acha que uns minutos embaixo do chuveiro são cada vez menos necessários. Mas gente!

"Cada vez mais eu acho que tomar banho é menos necessário, às vezes", ele admitiu à Vanity Fair. "Eu acredito, porque Elvis Costello é maravilhoso, as boas maneiras e mau hálito não vão te levar a lugar nenhum. Então eu faço isso. Mas eu também acho que há todo um mundo de não tomar banho que também ajuda a manutenção da pele, e nós naturalmente nos limpamos".

Pelo visto, parece que o ator tem o mesmo pensamento de Dax Shepard, que também falou sobre seus hábitos de higiene. "Você não deve se livrar de todo o óleo natural da sua pele com uma barra de sabonete todo dia. É louco", disse ele no episódio do podcast Armchair Expert.