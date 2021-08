Designer cria abajur em formato fálico e que liga de forma sugestiva

Se você gosta de itens diferentões de design, vai amar a invenção do artista Monsby.

A luminária "Love in Light" viralizou nas redes sociais com seu formato fálico e maneira bem sugestiva de ser ligada. "O significado antigo e profundo por trás do design atrevido, ridículo e engraçado", diz a descrição.

E por quanto você pode ter a peça em sua casa? A obra custa 3.500 libras, cerca de R$25 mil.