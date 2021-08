Nicki Minaj desmente comentário de Jessie J sobre como ela entrou no hit "Bang Bang"

Vale dizer que Nicki também disse que não tem nada contra Jessie J. Na verdade, ela tuitou que gostaria de ter feito parte da canção Do It Like a Dude, de 2011, que contou com a letra e a produção do amigo de Nicki, Parker Ighile.

"Mas a pior parte de todas que ninguém NUNCA me pediu para fazer parte da canção 'Like a Dude' e eu fiquei obcecada por ela desde que a ouvi", escreveu Nicki. "Eu estava promovendo meu trabalho no Reino Unido e ouvi ela no rádio. Meu amigo, Parker, co-escreveu ela. Eu entraria nessa canção sem pensar duas vezes".