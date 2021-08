Gabriel Medina se pronuncia após não ter tomado vacina: "Foi um erro"

Medina é o líder do ranking, com 13.000 pontos a frente do segundo colocado, Ítalo Ferreira, que conquistou a medalha de ouro em Tóquio.

Após a etapa de Teahupoo, última que contabiliza pontos, Medina segue para Lower Trestles, na Califórnia, onde acontece a grande final, com os 5 melhores surfistas do ranking.