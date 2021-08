Jennifer Aniston defende decisão de cortar amizade com quem não se vacinou

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

"MAS EU POSSO passar para alguém que não está vacinado no qual a saúde está comprometida (ou tem uma condição pré-existente) e, portanto, colocaria vidas em risco", completou.

"É POR ISSO que eu me preocupo. Nós temos que nos importar mais do que apenas com nós mesmos aqui".

Aniston confirmou que estava totalmente vacinada no dia 7 de maio ao postar foto do momento. "Totalmente vacinada e me sinto tão bem. Nós somos extremamente sortudos e privilegiados em ter acesso às vacinas da Covid-19 nos Estados Unidos agora. Infelizmente, não é o caso em todos os lugares... E como sabemos, a saúde de um de nós afeta a todos. Pensando naqueles que não tem ou não terão a oportunidade de ser vacinado e abraçar sua família e amigos".