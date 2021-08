Aspargo, Cheetos e pipoca: Nail artist chama atenção na web com unhas de comida

Quando a gente acha que a nail art atingiu seu ápice com as unhas de ostra, somos surpreendidos novamente. E tudo por causa da nail artist @ilysmnails, que tem chamado atenção no Instagram com suas invenções.

A professora pré-escolar, que nas horas vagas arrasa na manicure, tem feito experimentos bizarros com comidas. Sim é isso mesmo que você leu!

E os itens inusitados que marcam presença em seus posts? Pipoca, Cheetos, confete, bala de goma e até aspargo, são alguns dos itens de seu "cardápio".