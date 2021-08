Jennifer Aniston tem melhor reação após usar mesmo look que Harry Styles

Harry Styles e Jennifer Aniston têm muito em comum quando o assunto é moda. Harry, conhecido por seus visuais com personalidade, viveu uma coincidência fashion com Aniston, usando exatamente o mesmo look Gucci.

O cantor de "Golden", que é embaixador da grife, usou o conjunto estampado de calça e blazer no Brit Awards 2021, em maio , combinando-o com tênis da Gucci e uma bolsa marrom.

Já Jen surgiu com o mesmo visual em ensaio de fotos para a revista InStyle, de setembro. A estrela do The Morning Show usou o conjuntinho de alfaiataria com loafers Gucci, aneis de diamante e lenço de Carolina Bucci.