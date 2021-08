Olivia Rodrigo fala sobre acusação de plágio de Courtney Love

Olivia Rodrigo está tendo um ótimo 2021, o que a ajuda a ver o lado bom de todas as situações!

Em uma entrevista para a GQ nesta quarta-feira, 4 de agosto, a cantora de 18 anos falou sobre as críticas da vocalista da banda Hole, Courtney Love. No mês passado, Courtney falou sobre uma imagem promocional da apresentação de Olivia, Sour Prom, afirmando que ela estava copiando a capa do seu álbum de 1994, Live Through This.

O repórter da GQ escreveu sobre Olivia: "Ela desviou de certos assuntos com facilidade, como Neo desviando das balas em The Matrix - se ele estivesse fazendo isso desde os 12 anos. Isso inclui as acusações de plágio feitas por Courtney Love".

Em seguida, o repórter coloca a resposta de Rodrigo sobre o assunto: "Para ser honesta, eu estou lisonjeada de Courtney Love saber que eu existo".