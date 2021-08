Gabriel Medina perderá etapa de Mundial por não ter se vacinado

Gabriel Medina, que reagiu à brincadeira de Leticia Bufoni, vai perder etapa do Mundial de surfe, em Teahupoo, no Taiti, por não ter se vacinado contra Covid-19. A explicação foi dada por Medina em uma live no Instagram.

Como não está imunizado, ele terá que cumprir uma quarentena de 10 dias após a etapa do México, que acontece entre 10 e 19 de agosto. A final no Taiti será entre 24 de agosto e 3 de setembro.

"Eu não vou para Teahupoo porque não tomei a vacina, aí tem que fazer 10 dias de quarentena. Aí não dá tempo de ir do México para lá, porque é uma seguida da outra. Vou ser obrigado a não ir, sacanagem. Mas de boa. Eu posso descartar uma etapa, então está de boa", disse ele.