Recomendado para você : Kendall Jenner é processada em US$1,8 milhão por quebra de contrato

Kendall Jenner, que já pensa em ser mãe, está sendo processada pela marca italiana Liu Jo. No entanto, Kendall nega as alegações de quebra de contrato feitas contra ela.

Em uma reclamação legal apresentada em tribunal de Nova York nessa segunda-feira, 2, a empresa italiana acusa a estrela de Keeping Up With the Kardashians de violar os termos de um contrato de modelo ao não comparecer à segunda das duas sessões de fotos planejadas, pela qual ela deveria receber um total de US$1,5 milhão, mais uma taxa de serviço de 20 por cento. Kendall, que foi a modelo mais bem paga do mundo em 2018, com US$ 22,5 milhões em ganhos anuais, de acordo com a Forbes, nega ter violado seu contrato.

Em sua ação, obtida pelo E! News, Liu Jo afirma que a estrela de 25 anos participou da primeira filmagem em julho de 2019 e que, em fevereiro de 2020, já havia pago a ela US$ 1,35 milhão. A segunda sessão de fotos foi marcada em Londres, em março de 2020, mas a pandemia de coronavírus a proibiu de viajar.