Os flertes de Juliette Freire com os atletas das Olimpíadas

007 & Rainha Elizabeth II

As Olimpíadas de Londres de 2012 começaram com uma abertura memorável graças a James Bond (Daniel Craig) e Rainha Elizabeth II. Na entrada triunfal, o espião acompanha a monarca britânica até o local do evento, com seus corgis e tudo o mais. O que não esperávamos? A Rainha fazendo skydiving com Bond para chegar no evento.

(Ok, nós sabemos que não era a rainha de verdade nessa parte, mas nos fez rir mesmo assim).