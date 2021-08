Recomendado para você : Lumena e Karol Conká reclamam de ex-BBB: "Já pagamos por nossos erros"

Lumena Aleluia e Karol Conká não se mostraram contentes com ex-BBB. Através do Twitter, Lumena e Karol desaprovaram ex-participante que relembrou de cenas polêmicas no reality.

"Meu bem… já estamos em Agosto. Siga em paz!", escreveu Conká, que foi repostada pela DJ baiana. "Vamos superar, né?"

"A gente já tá em agosto e ver participante reviver cenas que adoecem e contribuem com a propagação de mais ódio é um soco no estômago. Eu e Karol, a gente já pagou por todos os nossos erros", garantiu ela.