Rihanna se torna oficialmente bilionária, segundo Forbes

"Quero que todas as mulheres se sintam bem", disse Rihanna ao E! News na época. "Somos mulheres e temos desafios. Merecemos nos sentir bonitas e quero que as mulheres de todas as cores se sintam incluídas e todas as raças e todas as culturas participem disso. Isso é realmente o que foi importante para mim na escolha dos tons e quantos íamos produzir, principalmente com a base. É uma situação divertida e quero que todas as mulheres participem disso".