Kris Jenner fica emocionada após vender a famosa casa de "KUWTK"

Prepare-se para ficar emocionada!

Kris Jenner disse adeus ao amado lar da família em uma cena bônus exclusiva de Keeping Up With the Kardashians, lançada nesta quarta-feira, 4 de agosto. Apesar de Kris já ter comprado várias casas em sua vida, ela vendeu a mansão da família Kardashian-Jenner em dezembro de 2020 - para se mudar para casa ao lado de Khloé Kardashian.

Em uma cena inédita, Khloé visita Kris durante um café da manhã na casa antiga. "Por que você voltou?", pergunta Khloé.

Kris admite: "Eu amo aqui. É onde o meu coração está".

No confessionário, Kris explica que ela está tentando meio perdida enquanto procura um novo lar. "Qual é o melhor lugar para ficar senão na minha casa antiga?", disse ela, quase se emocionando. "Eu não consigo pensar em um lugar melhor para vir e eu me sinto bem confortável aqui, mesmo com todas as mudanças que estão acontecendo".