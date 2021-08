Lizzo brinca que está grávida de Chris Evans e o ator comemora

Chris Evans e Lizzo, a nossa dupla favorita, estão trollando os internautas novamente!

A vencedora do Grammy postou um TikTok fingindo estar grávida da filha do astro de Capitão América. "Isso é algo que estou tentando manter em segredo, somente entre eu e o pai", disse ela. "Mas já que estamos falando sobre todos os rumores... Eu estava encolhendo a barriga. Nós vamos ter a nossa pequena América".

E parece que Chris assumiu a criança! No dia 2 de agosto, Lizzo compartilhou mais um TikTok mostrando uma troca de mensagens entre eles. "Oi! Acabei de saber do nosso pequeno pacote de alegria", disse ele, com um emoji dando risada. "Minha mãe vai ficar muito feliz".

Ele adicionou: "(Só prometa que não vai fazer festa de revelação do sexo)".

Agora, Lizzo está mais do que feliz. "Adivinhem?", disse ela para seus seguidores. "Nós conseguimos a pensão alimentícia!".