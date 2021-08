Viúvo de Paulo Gustavo celebra aniversário do filho Romeu

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, celebrou o aniversário de dois anos do filho Romeu. Nesta terça-feira, 3, através do Instagram, Thales mostrou o herdeiro soprando as velinhas.

"Parabéns para o nosso primogênito! Viva Romeu! Muita alegria na sua vida meu filho! Papai vai estar sempre presente para tudo", escreveu o dermatologista.

Em vídeo, Thales surge com Romeu e Gael no colo enquanto canta parabéns em frente a um bolo. Animados, os pequenos sopram as velinhas juntos.