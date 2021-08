Camila Cabello relembra mensagem "libertadora" sobre estrias e celulite

Camila Cabello, que acaba de estrelar trailer de Cinderella, falou sobre a mensagem "libertadora" que enviou aos haters que criticaram seu corpo. Em entrevista ao programa britânico Lorraine, de Ross King, Camila revelou como está sua relação com as rede sociais no momento.

"Ontem eu tive um dia de folga e eu pensei, 'Eu não posso ficar nas redes sociais hoje'", disse ela. "Eu notei que isso faz meu cérebro ir tão rápido e às vezes você só precisa de uma pausa".

Como uma figura pública, a ex-integrante do Fifth Harmony, de 24 anos, sabe muito bem como a internet pode ter dois lados: em um minuto ela está conectando você com os fãs, e no próximo vira palco para uma enxurrada de críticas.

"Muitas vezes eu sinto, e tenho certeza que muitas pessoas sentem, especialmente mulheres pop stars cantoras, que a narrativa pode ser escrita por você", contou.