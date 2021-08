Beth Szafir dá conselhos amorosos

De primeira, Beth responde uma pergunta que está na cabeça de todo mundo durante a quarentena: Como flertar na pandemia? "É um assunto muito difícil. Conheço muita gente que está passando por isso", respondeu Beth. "Graças a Deus, existem as fotos pelo telefone. Aí pelo menos a pessoa vê algo". Ou seja, as famosas nudes.

Já ao responder sobre como dá para saber se o crush está afim de você, Beth foi mais direta: "Nós todas sabemos se o crush está afim ou não". Porém, ela disse para ficar esperta com pessoas que enrolam, já que o crush pode ser um possível "regador de plantinhas".

"É aquele que rega uma plantinha aqui, depois vai e rega outra plantinha lá, no Instagram, e tudo o mais. Para não perder o jardim dele", disse ela. Ou seja, quem fica dando atenção para todo mundo, mas no fim não sai com ninguém.