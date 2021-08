Fetty Wap lamenta morte da filha de 4 anos com tributo comovente

Fetty Wap se abriu sobre a perda devastadora de sua filha de 4 anos, Lauren Maxwell. Através de live no Instagram, nessa segunda-feira, 2, Fetty prestou tributo à memória de Lauren.

Em vídeo repostado em outras redes sociais, o artista segura e beija uma foto da filha após confirmar a triste notícia aos fãs. O rapper também pede aos telespectadores que comentem no Instagram Live com "todas as borboletas" em sua homenagem, citando que o inseto era algo "que ela amava".

"Se você puder fazer isso. Isso significaria muito pra mim", disse ele.

Nem a causa da morte nem a data exata do falecimento da criança foram divulgadas publicamente. O E! News entrou em contato com à equipe de Fetty Wap e não obteve resposta.

A notícia foi anunciada publicamente pela primeira vez no sábado, 31, em uma postagem no Instagram compartilhada pela mãe de Lauren, Turquoise Miami. O post incluiu imagens de Lauren brincando em uma piscina.