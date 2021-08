Jenna Dewan diz que ficou sem apoio de Channing Tatum após nascimento da filha deles

Jenna Dewan está refletindo sobre como foram os seus primeiros dias como mãe!

Durante um novo episódio do podcast do Dear Media, Dear Gabby, lançado no dia 2 de agosto, a estrela de Ela Dança, Eu Danço refletiu sobre as dificuldades que ela enfrentou após dar à luz sua filha, Everly, que agora está com 8 anos - do casamento com o ex, Channing Tatum - em 2013. A revelação veio após ela ser questionada sobre sua jornada pós-parto com o nascimento do segundo filho, Callum, que agora está com 16 meses - do relacionamento atual dela com Steve Kazee.

A atriz de 40 anos, que deu à luz Everly em Londres enquanto Channing estava em uma gravação por lá, explicou que ela viajou com a recém-nascida e continuou a trabalhar normalmente. Jenna, que voltou para as gravações de Witches of East End, no Canadá, semanas após o parto, adicionou que Channing "não estava disponível" para se juntar à elas por causa de sua agenda no trabalho.

"Eu tive que viajar com ela e, na época, Channing não estava disponível na maioria do tempo", Jenna compartilhou sobre viajar para Vancouver por causa do trabalho durante aquele período. "Então era eu, minha doula, e Evie sozinhas, viajando por seis semanas".