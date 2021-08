Kim Kardashian mostra suas habilidades na cozinha com Paris Hilton no programa Cooking With Paris

Paris Hilton e Kim Kardashian continuam sendo melhores amigas!

Em um vídeo exclusivo da nova série da Netflix, Cooking With Paris, Paris tenta fazer marshmallow com sua ex-assistente que se tornou bilionária, Kim Kardashian. E apesar delas terem feito uma bela bagunça, os looks continuaram impecáveis graças à equipe de beleza. Como não amar?

Após as duas colocarem luvas, elas pegaram cortadores de biscoito para tentar dar um formato diferente ao marshmallow, que parecia uma geleca azul. Porém, a ideia acaba dando errado, com Kim adicionando: "Isso vai ser um desastre".