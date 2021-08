Mãe de Princesa Eugenie defende Jack Brooksbank após fotos com modelos

Jack Brooksbank, que deu as boas-vindas ao primeiro filho com Princesa Eugenie em fevereiro, foi defendido pela sogra Sarah Ferguson, após fotos polêmicas no iate. Em cliques do Daily Mail, Jack surge festejando em Capri, na Itália, na companhia de algumas mulheres.

O membro da realeza, de 35 anos, passou a última sexta-feira, 30, tomando rosé e apreciando a vista na costa italiana antes do Unicef Summer Gala, que ele compareceu como o embaixador da marca de tequila Casamigos, um patrocinador do baile, segundo o Daily Mail.

O jornal revela que as companhias de Jack incluíam a modelo Erica Pelosini e a modelo e ex-editora da Glamour, Rachel Zalis, que agora trabalha como diretora global da Casamigos.

Enquanto isso, Eugenie, permaneceu em Windsor com o filho do casal de 5 meses, August, de acordo com o Daily Mail.

No entanto, após o flagra, a mãe da princesa saiu em defesa do genro.