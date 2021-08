Recomendado para você : A prova de que North West e Penelope Disick já iniciaram seu império nos negócios

Será que North West e Penelope Disick herdaram o espírito empreendedor de suas mães? Pelo visto, sim! Afinal, nesse final de semana, North e Penelope mostraram que já iniciaram seu império nos negócios.

North, de 8 anos, filha mais velha de Kim Kardashian, e Penelope, de 9 anos, herdeira de Kourtney Kardashian, decidiram montar uma barraca para vender limonada e pulseiras feitas à mão. O copo da bebida saía por US$ 3, já as bijuterias iam de US$ 10 a US$ 20.

E entre as clientes da dupla estava sua tia Khloé Kardashian, que comprou alguns de seus acessórios. Já Scott Disick, pai de Penelope, também adquiriu uma pulseira com seu apelido "Lord". "Obrigado pooshalini", ele escreveu no Instagram.

A namorada de Scott, Amelia Gray Hamlin, visitou o "negócio" da enteada e até o divulgou no Instagram. Os irmãos de Penelope, Mason Disick, de 11 anos, e Reign Disick, de 6 anos, também se juntaram à brincadeira.

E essa não é a primeira aventura da dupla nos negócios. North tem o costume de montar sua barraca de limonada desde 2016.