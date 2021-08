Com câncer, Kathy Griffin fará cirurgia para remover metade do pulmão esquerdo

Kathy Griffin está encorajando os fãs a cuidarem de sua saúde. Nesta segunda-feira, 2, Kathy revelou que está na batalha contra um câncer.

"Eu tenho que contar uma coisa a vocês. Eu tenho câncer. Estou prestes a fazer uma cirurgia para remover metade do meu pulmão esquerdo. Sim, eu tenho câncer de pulmão mesmo sem nunca ter fumado!", disse a estrela.

Griffin contou que os médicos estão "muito otimistas", pois o câncer está no estágio 1 e contido em seu pulmão esquerdo.

"Esperançosamente não terei que fazer quimioterapia ou radioterapia depois disso e eu devo ter uma função normal com minha respiração", disse a ex-apresentadora do Fashion Police, do E!. "Eu devo estar de pé e correndo como sempre em um mês ou menos. Foram 4 anos terríveis, tentando voltar ao trabalho, para entreter e fazer vocês rirem, mas eu vou ficar bem".

A estrela também ressaltou que está imunizada contra a Covid-19. "As consequências por não estar vacinada seriam ainda mais sérias. Por favor fiquem em dia com seu check-up médico. Isso vai salvar sua vida", alertou a atriz.