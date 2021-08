Duda Castro acusa Biel de ser golpista e ter casos com homens

Duda Castro fez desabafo no Instagram Stories nessa sexta-feira, 31, após trocar farpas com o ex-marido Biel na web. Em um longo texto, Duda acusou Biel de ser golpista e ter casos com outros homens.

"Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da Milk & Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus caso de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai", disse ela.