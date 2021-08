Rebeca Andrade conquista medalha de ouro no salto nas Olimpíadas de Tóquio

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio nesse sábado, 1º. Após levar a prata no individual geral, Rebeca alcançou o topo do pódio no salto.

Com média de 15,083 pontos, a brasileira foi seguida pela americana Mykayla Skinner, com 14,916 e pela sul-coreana Seojeong Yeo, em terceiro lugar, com 14,733.

Na última quinta-feira, 29, a atleta de 22 anos, fez história ao garantir a primeira medalha do Brasil na ginástica artística dos Jogos Olímpicos.