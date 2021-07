Tays Reis e Biel esperam o primeiro filho, diz colunista

Após ser acusada de ter iniciado o namoro por curtidas nas redes sociais, Tays revelou: "Tem coisas que a gente não tem como provar para as pessoas. Cada um acredita no que quer. Se a gente tentar, só vai se machucar, se frustrar. O que falo para Gabriel é: o que a gente vive fora do holofote, das câmeras, dos Stories, é uma coisa muito intensa que só eu e ele vamos entender porque as pessoas só querem entender da forma delas".